A ironia de um dirigente de centro sobre o ajuste fiscal
Mercado espera para os próximos dias, sem garantia alguma, novas sinalizações do governo para melhorar o ambiente econômico
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Um presidente de partido de centro comenta, com certa ironia, as cobranças para que o governo Lula avance com novas medidas de ajuste fiscal.
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"Estão cobrando o que não foi prometido", disse ele à coluna, pedindo reserva. O dirigente está em meio às negociações por espaço para seu partido no quarto mandato do petista.
O Congresso aprovou o primeiro pacote fiscal, mas a reação do mercado sobretudo a pressão sobre o câmbio indica que as medidas que aguardam sanção ainda são consideradas insuficientes.
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"Não dá para cobrar do presidente reeleito o que ele nunca disse que faria. Alguma vez na vida, nesta campanha ou em qualquer outra, Lula se comprometeu seriamente com a responsabilidade fiscal?", provocou o dirigente partidário.