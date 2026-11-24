Dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro replicou em suas redes sociais um trecho da entrevista que concedeu à Fox News, na qual afirmou que será candidato à Presidência da República em 2030, caso o pai continue inelegível.

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A declaração virou motivo de chacota nos bastidores de Brasília, inclusive entre aliados.

Uma liderança que participou ativamente da campanha do PL e era cotada para integrar um eventual governo Flávio resumiu assim à coluna:

Você fica longe e, na primeira semana, alguém ainda lembra de você. Depois de um mês, dois meses, ninguém mais toca no assunto: rei morto, rei posto. Acabou. Só se ilude quem quer.

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Menos de 48 horas depois da derrota para Lula no segundo turno, Flávio Bolsonaro deixou o Brasil.