Os ministérios que o partido de Tarcísio quer no governo Lula 4
Parte da legenda sempre defendeu a neutralidade na corrida presidencial, justamente para facilitar as conversas em uma eventual reeleição do petista, que acabou se concretizando
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O Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, quer ocupar dois ministérios no quarto governo Lula.
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As negociações estão em curso.
A sigla colocou três opções na mesa: Portos e Aeroportos, Agricultura e Cidades.
Esta última também está na mira de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.
Nos bastidores, circulou a possibilidade de o deputado Silvio Costa Filho assumir a Secretaria de Relações Institucionais. O entendimento, porém, é de que o PT não abrirá mão do ministério palaciano.
O Republicanos apoiou Flávio Bolsonaro no segundo turno. Na próxima legislatura, terá cinco senadores e 41 deputados na Câmara.
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O presidente nacional da sigla, deputado Marcos Pereira, mantém boa relação com Lula.