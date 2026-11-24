O Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, quer ocupar dois ministérios no quarto governo Lula.

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As negociações estão em curso.

A sigla colocou três opções na mesa: Portos e Aeroportos, Agricultura e Cidades.

Esta última também está na mira de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.

Nos bastidores, circulou a possibilidade de o deputado Silvio Costa Filho assumir a Secretaria de Relações Institucionais. O entendimento, porém, é de que o PT não abrirá mão do ministério palaciano.

O Republicanos apoiou Flávio Bolsonaro no segundo turno. Na próxima legislatura, terá cinco senadores e 41 deputados na Câmara.

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O presidente nacional da sigla, deputado Marcos Pereira, mantém boa relação com Lula.