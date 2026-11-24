O fim da escala 6x1 deixou o setor produtivo ainda mais ressabiado com as negociações de Brasília.

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Em mais de uma ocasião, Davi Alcolumbre havia prometido a empresários que não pautaria o tema antes das eleições. Dizia, inclusive, não existir qualquer possibilidade nesse sentido.

Mas, no meio do caminho, o presidente do Senado precisou se reaproximar de Lula, e a matéria entrou na pauta antes da definição da corrida presidencial.

Agora, diante de uma regulamentação truncada e de um prazo apertado para se adequar às novas regras, as empresas dão a batalha como perdida e tentam se preparar para as mudanças.

No setor de supermercados, por exemplo, empresas estudam reduzir o horário de funcionamento. Concessionárias podem fechar às segundas-feiras. Lojistas com dois ou três funcionários ameaçam encerrar as atividades por não conseguir arcar com o aumento de custos. E tantas outros empresários calculam a melhor forma de encarar a nova escala de trabalho: pagar horas extras ou buscar mais funcionários.

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Independentemente do que precisará ser feito, a principal lição para o setor será confiar menos nas promessas de quem tem a caneta.