O ministério que o PSD quer para Gilberto Kassab
Presidente nacional do partido foi candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado, que acabou ficando em quinto lugar na disputa presidencial
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Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, tem tentado se viabilizar como ministro do quarto mandato de Lula.
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Entre parlamentares do partido, dois possíveis ministérios são citados: Cidades ou Comunicações.
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A bancada do PSD no Congresso prefere que o chefe consiga o das Cidades. O argumento é que o das Comunicações não serviria para muita coisa.