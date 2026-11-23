PT afasta pressão por definições no novo governo
Sem pressa: lideranças do partido do presidente defendem que decisões sobre ministérios precisam ser tomadas depois que houver certeza de quem estará de fato na base governista
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No PT, não há cobrança para que Lula defina logo os rumos do novo governo.
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O entendimento predominante no partido é o de que Lula está no tempo dele.
Confirmações de nomes para o quarto mandato são aguardadas para meados de dezembro, segundo uma liderança disse à coluna.
Até lá, o discurso é o de que o governo está em funcionamento e trabalhando e de que a expectativa é mais do mercado.
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Parlamentares petistas sustentam, ainda, que, antes de bater o martelo sobre a Esplanada, Lula deve esperar a conclusão das votações do pacote fiscal e do Orçamento para saber realmente quem está disposto a ser base.