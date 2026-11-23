Lula deve mesmo insistir no nome de Jorge Messias para a vaga que permanece aberta no STF.

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A decisão já foi comunicada a Davi Alcolumbre, que queria, mais uma vez, a indicação de Rodrigo Pacheco, hoje ministro do TCU.

Aliados de Messias, derrotado no fim de abril no Senado, acreditam que agora o momento é de Messias.

Primeiro, porque enxergam em muitos senadores o desejo de, ao contrário do que ocorreu sete meses atrás, derrotar Davi aprovando o nome de Messias.

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Segundo, porque avaliam que o advogado-geral da União conseguiu quebrar a resistência de muitos senadores ao aceitar a derrota naquele momento, sem partir para a hostilização do Senado.