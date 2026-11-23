André Janones, o general do Exército de Lula na campanha à reeleição, entrou na mira de parte da militância de esquerda.

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O estopim para a indisposição com o deputado foi uma postagem feita há uma semana, quando ele usou a expressão extrema esquerda para acusar o próprio grupo político de promover um boicote ao canal criado por ele.

Desde a vitória de Lula, o Exército perdeu 1,4 milhão de seguidores.

O pacote fiscal em votação no Congresso é o motivo da crise.

O principal argumento entre os militantes é o de que Janones, empoderado pelo presidente da República, tenta impedir e constranger críticas aos rumos do Lula 4, criando uma espécie de gado da esquerda.

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Nos últimos dias, a cada nova postagem de Janones no canal, milhares de soldados reagem com o emoji de tesoura, numa referência ao que consideram o tesouraço do pacote fiscal que deverá ser analisado nesta segunda-feira, 23, na Câmara.