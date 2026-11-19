O desempenho de Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, ao prestar esclarecimentos no Senado sobre sua atuação no caso Master agradou aos petistas que acompanharam o depoimento nesta quarta-feira, 18. Já a postura distante adotada pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, reforçou entre correligionários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a fama de omisso que o ministro carrega desde a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro turno das eleições. Os dois participaram da audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública do Senado.

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Em críticas reservadas, petistas afirmaram que o ministro deveria ter saído em defesa de Andrei. Também avaliam que, no passado, ele poderia ter atuado como interlocutor do governo com o Judiciário para tentar evitar o desgaste em plena campanha de Lula à reeleição. Ele poderia ter feito esse meio de campo do governo com o Judiciário. Mas não se mexeu, disse um petista. A postura do chefe da PF na audiência foi combinada com Lula na noite anterior, em uma reunião fora da agenda oficial no Palácio da Alvorada.

Durante a audiência, para afastar suspeitas de manipulação ou direcionamento das investigações sobre o Banco Master, Andrei anunciou que entregaria ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, as duas versões produzidas na corporação sobre as menções a ministros da Corte em conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Uma delas foi feita pelos delegados afastados de postos de comando da PF. Segundo Andrei, eles quebraram a confiança ao descumprir a ordem de enviar a ele uma minuta do documento. Os delegados teriam inserido a versão do relatório diretamente no sistema sem passar pelo crivo da direção da corporação.

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Esse relatório fazia referência a apenas três ministros, e Andrei pediu que todo o trabalho fosse refeito. A versão final, respaldada por ele, inclui seis ministros citados em diálogos com Vorcaro. A entrega dos documentos a Fachin ocorreu na noite desta quarta-feira.