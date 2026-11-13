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A campanha no Senado para cacifar Leila do Vôlei como ministra do Esporte

Senadora licenciada foi derrotada por Bia Kicis e Michelle Bolsonaro em outubro e tem torcida para ocupar o novo governo de Lula

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
13/11/2026 00:06

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A campanha no Senado para cacifar Leila do Vôlei como ministra do Esporte
A campanha no Senado para cacifar Leila do Vôlei como ministra do Esporte crédito: Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Leany Lemos (PSB) tem usado o exercício do mandato de senadora para liderar uma campanha pela nomeação de Leila do Vôlei (PDT) para o Ministério do Esporte. Leila é a titular da cadeira, contudo decidiu abrir o caminho para a suplente no resto da atual legislatura, logo após a derrota para a reeleição em outubro.

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Concursada do Senado, Leany é cientista política e foi secretária de Planejamento do Distrito Federal durante a gestão de Rodrigo Rollemberg (PSB). Reconhecida e elogiada tanto como consultora quanto como parlamentar, a gaúcha tem o prestígio conquistado durante toda a carreira para ajudar a convencer o presidente Lula (PT) e aliados a garantir uma cadeira na Esplanada dos Ministérios para a ex-atleta olímpica.

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