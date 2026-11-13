Assine
overlay
Início PlatôBr

O desafio para que uma mulher integre na bancada do DF na Câmara dos Deputados

Governadora Celina Leão tenta articular para que Mariana Naime, primeira suplente pelo PL, assuma uma cadeira para a representação feminina

Publicidade
Carregando...
Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
13/11/2026 00:04

compartilhe

×
O desafio para que uma mulher integre na bancada do DF na Câmara dos Deputados
O desafio para que uma mulher integre na bancada do DF na Câmara dos Deputados crédito: Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

Celina Leão (PP) começa a rascunhar uma prévia do que será o formato da nova gestão. A governadora reeleita tem conversado reservadamente sobre algumas peças consideradas por ela indispensáveis para compor o próximo mandato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O atual presidente do BRB (Banco de Brasília), Nelson Antônio de Souza, é um dos que devem permanecer a partir de 2027. Celina também pretende negociar uma cadeira na bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados para Mariana Naime (PL), aliada que conquistou a primeira suplência do Partido Liberal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para garantir a vaga à única mulher na representação do DF, Celina terá o desafio de convencer algum deputado federal eleito do PL local a assumir uma pasta na estrutura do Palácio do Buriti. As possibilidades são Alberto Fraga, Thiago Manzoni ou Izalci Lucas. Dos três, Manzoni é o único que ainda não assumiu a titularidade de uma secretaria.  

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay