O desafio para que uma mulher integre na bancada do DF na Câmara dos Deputados
Governadora Celina Leão tenta articular para que Mariana Naime, primeira suplente pelo PL, assuma uma cadeira para a representação feminina
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Celina Leão (PP) começa a rascunhar uma prévia do que será o formato da nova gestão. A governadora reeleita tem conversado reservadamente sobre algumas peças consideradas por ela indispensáveis para compor o próximo mandato.
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O atual presidente do BRB (Banco de Brasília), Nelson Antônio de Souza, é um dos que devem permanecer a partir de 2027. Celina também pretende negociar uma cadeira na bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados para Mariana Naime (PL), aliada que conquistou a primeira suplência do Partido Liberal.
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Para garantir a vaga à única mulher na representação do DF, Celina terá o desafio de convencer algum deputado federal eleito do PL local a assumir uma pasta na estrutura do Palácio do Buriti. As possibilidades são Alberto Fraga, Thiago Manzoni ou Izalci Lucas. Dos três, Manzoni é o único que ainda não assumiu a titularidade de uma secretaria.