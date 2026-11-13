O desafio para que uma mulher integre na bancada do DF na Câmara dos Deputados

Celina Leão (PP) começa a rascunhar uma prévia do que será o formato da nova gestão. A governadora reeleita tem conversado reservadamente sobre algumas peças consideradas por ela indispensáveis para compor o próximo mandato.

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O atual presidente do BRB (Banco de Brasília), Nelson Antônio de Souza, é um dos que devem permanecer a partir de 2027. Celina também pretende negociar uma cadeira na bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados para Mariana Naime (PL), aliada que conquistou a primeira suplência do Partido Liberal.

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Para garantir a vaga à única mulher na representação do DF, Celina terá o desafio de convencer algum deputado federal eleito do PL local a assumir uma pasta na estrutura do Palácio do Buriti. As possibilidades são Alberto Fraga, Thiago Manzoni ou Izalci Lucas. Dos três, Manzoni é o único que ainda não assumiu a titularidade de uma secretaria.