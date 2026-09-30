Desânimo no entorno de Haddad às vésperas da eleição em São Paulo

Tem aliado de Fernando Haddad que já jogou a toalha em São Paulo.

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Nesta reta final, as pesquisas continuam indicando boas chances de o governador Tarcísio de Freitas ser reeleito no primeiro turno.

Sob reserva, parlamentares do estado que apoiam Haddad dizem que faltou “disposição” ao candidato do PT.

“Uma campanha muito burocrática. Haddad topou ser candidato por pressão de Lula. E pareceu o tempo todo mais interessado em voltar ao governo federal do que em governar São Paulo”, afirmou à coluna um desses aliados.

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Se Lula garantir o quarto mandato, Haddad é cotado para a Casa Civil. Ele também é considerado o nome favorito de Lula para a sucessão no PT.