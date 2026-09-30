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Denúncia de compra de votos tensiona reta final da eleição em Guarulhos

Oposição fala em suposta distribuição de dinheiro por vereadores da base. Polícia Federal foi acionada e envolvidos negam o que chamam de "boato"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/09/2026 10:51

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Denúncia de compra de votos tensiona reta final da eleição em Guarulhos
Denúncia de compra de votos tensiona reta final da eleição em Guarulhos crédito: Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

A reta final da eleição em Guarulhos, segunda cidade mais populosa de São Paulo, ganhou um foco de tensão: uma denúncia de suposta compra de votos envolvendo vereadores da base do prefeito Lucas Sanches, do PL.

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A informação, que circula entre parlamentares da oposição, aponta que cada vereador teria recebido a missão de “comprar apoio” de eleitores, com dinheiro, para candidatos ligados ao grupo que atualmente governa o município.

Restando quatro dias para as eleições, os detalhes da denúncia já teriam sido levados à Polícia Federal, que monitora esta e outras denúncias semelhantes registradas pelo país.

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A Prefeitura de Guarulhos e vereadores da base negam a acusação e repudiam o que consideram um “boato” espalhado nos últimos dias por adversários políticos com fins eleitorais.

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