Denúncia de compra de votos tensiona reta final da eleição em Guarulhos
Oposição fala em suposta distribuição de dinheiro por vereadores da base. Polícia Federal foi acionada e envolvidos negam o que chamam de "boato"
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A reta final da eleição em Guarulhos, segunda cidade mais populosa de São Paulo, ganhou um foco de tensão: uma denúncia de suposta compra de votos envolvendo vereadores da base do prefeito Lucas Sanches, do PL.
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A informação, que circula entre parlamentares da oposição, aponta que cada vereador teria recebido a missão de “comprar apoio” de eleitores, com dinheiro, para candidatos ligados ao grupo que atualmente governa o município.
Restando quatro dias para as eleições, os detalhes da denúncia já teriam sido levados à Polícia Federal, que monitora esta e outras denúncias semelhantes registradas pelo país.
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A Prefeitura de Guarulhos e vereadores da base negam a acusação e repudiam o que consideram um “boato” espalhado nos últimos dias por adversários políticos com fins eleitorais.