Kassio diz que receber parlamentares é “praxe” que não compromete sua isenção

O ministro do STF Kassio Nunes Marques, que também é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não negou ter recebido pedidos do senador e presidencial Flávio Bolsonaro (PL) relacionados a processos em tramitação em seu gabinete.

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Perguntado sobre mensagens reveladas nesta terça-feira, 29, pelo PlatôBR segundo as quais Flávio o teria procurado para tratar diretamente dos interesses de um “cliente”, que tinha um processo no gabinete do ministro respondeu, por meio de sua assessoria de imprensa, que “atende parlamentares de todos os partidos, que defendem interesses distintos, e isso é praxe entre todos os gabinetes do Supremo, não representando prejuízo para a isenção dos magistrados”.

Kassio não respondeu pontualmente sobre a conversa com Flávio nem se chegou a tratar com o advogado Alan Belaciano, amigo do senador e candidato a presidente da República pelo PL. O advogado montado, em uma casa no Lago Sul, um bunker frequentado por interessados em resolver pendências na máquina federal. Belaciano é o mesmo que presenteou Flávio com um relógio Rolex, em ouro branco, e mantinha relação com o senador.

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A reportagem do PlatôBR revelou que Flávio Bolsonaro participou de orgias bancadas com dinheiro de origem suspeita, recebeu presentes de luxo bancados por parceiros que representavam interesses privados junto ao governo de Jair Bolsonaro e tratou com Kassio sobre o tal processo do cliente.