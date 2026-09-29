A embolada disputa pela segunda cadeira do Senado no DF

Nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira, 29, mostra que a briga pela segunda cadeira do Distrito Federal no Senado segue embolada. No resultado que soma o primeiro e o segundo voto, Leila do Vôlei (PDT) tem 20%, Bia Kicis (PL) 18% e Erika Kokay (PT) 16%, um empate técnico dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.

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Isolada na ponta, Michelle Bolsonaro (PL) mantém os 26% da sondagem anterior. Entre os candidatos, Bia teve a maior alta em relação à pesquisa anterior, de 15% para 18%, mas a oscilação também está dentro da margem de erro.

O levantamento também mediu o primeiro e o segundo voto do eleitorado brasiliense, e o cenário muda quando eles são analisados separadamente. No primeiro voto, Michelle lidera com folga, com 42%, seguida por Erika (20%), Leila (18%) e Bia (8%). No segundo, Bia aparece na frente, com 28%, seguida por Leila (22%), Erika (13%) e Michelle (10%).

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O levantamento também mediu a rejeição do eleitorado aos candidatos. Erika Kokay e Michelle Bolsonaro aparecem como as mais rejeitadas: 44% dos entrevistados disseram conhecer a petista, mas não votariam nela; 42% afirmaram o mesmo em relação à bolsonarista. A pesquisa ouviu 1.104 eleitores do DF com 16 anos ou mais entre 25 e 28 de setembro e foi encomendada pela Globo.