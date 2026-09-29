Celina Leão vai à Justiça contra ‘excesso’ de aparições de Paula Belmonte

A campanha da governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, acionou o TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) contra a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), também postulante ao Palácio do Buriti, por supostas irregularidades na veiculação da propaganda eleitoral gratuita da candidatura tucana. Protocolada nesta terça-feira, 29, a ação, que será relatada pelo desembargador João Egmont Leôncio Lope, acusa a parlamentar de ter veiculado mais inserções do que o plano de mídia previa, ocupando espaços reservados a candidatos a deputado e senador da própria federação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na petição, os partidos que integram a coligação pró-Celina pedem, em caráter liminar, a suspensão das inserções da adversária consideradas irregulares. Segundo a ação, entre 24 e 26 de setembro, a federação de Belmonte tinha direito a quatro inserções para a candidatura ao GDF na TV Globo, mas veiculou 12 peças da deputada o triplo do previsto. A campanha afirma que oito inserções ocuparam espaços destinados a outros candidatos da federação, além de

quatro inserções de Paula no rádio CBN em 24 de setembro. Por isso, pedem a proibição de veiculação dos conteúdos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada pela coluna, a campanha de Paula Belmonte negou irregularidades na propaganda eleitoral. Segundo a candidatura tucana, o mapa de mídia enviado às emissoras previa corretamente as inserções destinadas à disputa pelo GDF. A defesa afirma ter solicitado a apuração dos registros técnicos para verificar o material efetivamente encaminhado pela campanha e o que foi transmitido pelas emissoras. A campanha também ressalta que a candidatura de Belmonte já foi prejudicada, em outros momentos, por falhas na veiculação de sua propaganda.