Paula Belmonte perde três candidatas do PSDB para o palanque de Celina Leão

A poucos dias da eleição, Paula Belmonte ganhou uma dissidência dentro do próprio PSDB. Leia Xavier e Elaine Pinto, candidatas a deputadas, e Daniela Auxiliar, que pleiteia uma cadeira na Câmara Legislativa, deixaram o projeto da tucana e anunciaram apoio à reeleição de Celina Leão (PP) ao GDF (Governo do Distrito Federal).

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As três justificam a mudança pela busca de maior acolhimento, espaço e participação das mulheres na política. O movimento tem uma peculiaridade: continuam candidatas pelo PSDB, mas, para o Palácio do Buriti, agora fazem campanha contra a candidatura majoritária do PSDB.

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Celina aproveitou a adesão para reforçar uma de suas bandeiras de campanha. Recebi com muita responsabilidade esse apoio. Tenho experiência, compromisso e entregas. Mulheres precisam de ação, não apenas de discurso, declarou. A revoada tucana ocorre justamente na reta final da campanha, após o indeferimento da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) e quando Paula tenta se apresentar ao eleitorado como alternativa à polarização Leandro Grass-Celina Leão.