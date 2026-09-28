O cálculo de Lula para não ir ao último debate antes do primeiro turno

Candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não participar do debate da TV Globo marcado para a próxima quinta-feira, 1º. A decisão foi comunicada aos coordenadores da campanha na manhã desta segunda-feira, 28, um dia depois de Flavio Bolsonaro (PL), principal adversário do petista nesta eleição, confirmar publicamente que comparecerá ao confronto.

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Lula alegou que, diante do formato estabelecido para o debate do primeiro turno, certamente seria alvo de todos os demais candidatos. “Nesse modelo fica difícil porque serão todos atacando o Lula nesse caso”, disse um dos coordenadores da campanha petista. Para não passar a ideia de que está fugindo do confronto, o presidente vai dizer que prefere enfrentar Flávio no segundo turno.

Antes de tomar a decisão, Lula considerou algumas variáveis, prós e contras. A primeira foi a de que teria a chance de, talvez, colocar Flávio na berlinda. Isso pesava a favor. Outra foi a possibilidade de o debate ser morno, sem chances de fazer os eleitores virarem votos. Por fim, a decisão de não ir foi determinada pela certeza de que qualquer deslize poderia fazer diferença em uma eleição tão apertada e polarizada.

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Em sua programação para a semana, o petista havia deixado a quarta e a quinta-feiras livres para o caso de resolver participar do debate. Como não irá à TV Globo, Lula reconfigurou o planejamento da semana, acrescentando entrevistas a podcasts e mais viagens pelo país.