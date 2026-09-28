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Com Arruda fora, ex-governadora anuncia apoio a Paula Belmonte

PSD de Gilberto Kassab vive racha no DF desde que o TSE barrou o ex-governador; presidente local da sigla avalia apoiar Celina Leão

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Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
28/09/2026 17:01

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Com Arruda fora, ex-governadora anuncia apoio a Paula Belmonte
Com Arruda fora, ex-governadora anuncia apoio a Paula Belmonte crédito: Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A ex-governadora do Distrito Federal e candidata a deputada federal pelo PSD, Maria Lourdes Abadia, anunciou nesta segunda-feira, 28, apoio à candidatura de Paula Belmonte (PSDB) ao Palácio do Buriti. A decisão confirma o racha no partido de Gilberto Kassab sobre quem apoiar na disputa ao GDF desde que a candidatura de José Roberto Arruda foi barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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À coluna, Abadia afirmou que a escolha decorre da afinidade de pautas com a candidata. “Tenho uma proximidade com as causas que ela defende, como o desenvolvimento social, a família, os idosos e as pessoas que mais precisam”, disse a ex-presidente regional do PSDB e uma das fundadoras do partido.

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Como noticiou a coluna, o PSD não tem consenso sobre quem apoiar na disputa. A sigla, presidida no DF pelo empresário Paulo Octávio, avalia apoiar a reeleição da governadora Celina Leão (PP). A possibilidade dividiu o partido. No domingo, 27, Arruda foi às redes para criticar a mudança de palanque. Celina e Gustavo Rocha [candidato a vice na chapa] não terão o meu apoio. Todo respeito a quem desejar tomar essa posição, mas sem o meu voto, sem o meu apoio, declarou na ocasião.

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