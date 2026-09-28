Ciro Nogueira passa pelo fogo e está de pé na reta final da campanha

Ciro Nogueira, presidente do PP, chega à reta final da campanha com a expectativa de que conseguirá garantir uma das duas vagas ao Senado pelo Piauí. As pesquisas indicam uma disputa entre ele, o também senador Marcelo Castro e o deputado Júlio César.

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Se vencer, Ciro será o primeiro senador do estado a ter três mandatos consecutivos.

Antes da largada da campanha, Ciro foi alvo de uma operação da Polícia Federal no âmbito do escândalo do Banco Master. Flávio Bolsonaro, na época, disse que as informações eram graves e que o senador havia perdido as credenciais para ser seu vice, possibilidade que o candidato do PL ao Planalto havia cogitado.

Ciro submergiu nacionalmente e passou a se dedicar à própria campanha no estado, equilibrando-se entre os eleitorados bolsonarista e lulista infinitamente maior no Piauí. Colou nos prefeitos aliados e não se envolveu na disputa presidencial.

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Aliados do dirigente partidário dizem que “ele sabe ser pragmático” e “tem sangue frio”.