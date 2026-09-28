Flávio Bolsonaro aumenta pressão por desistências na reta final

Na reta final, aumentou a pressão da campanha de Flávio Bolsonaro para que candidatos da direita desistam da disputa antes do primeiro turno.

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Flávio quer aproveitar o que a campanha entende ser uma “onda” e garantir apoios que possam virar voto nos próximos dias. Isso porque ninguém, nem do lado de Flávio nem do lado de Lula, descarta a possibilidade de a disputa presidencial se encerrar já no próximo domingo, 4.

Como a coluna noticiou no fim de semana, o PSD e Gilberto Kassab devem ficar neutros, mas Ronaldo Caiado vai declarar apoio ao candidato do PL. E há pressão para que isso aconteça logo.

O deputado Luis Tibé, presidente do Avante, partido de Augusto Cury, tem sido pressionado pelos dois candidatos que aparecem à frente nas pesquisas, mas ainda mais por interlocutores de Flávio.

Quanto a Romeu Zema, o PL nunca deixou de tentar a desistência do nome do Novo.

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Já Renan Santos, do Missão, não foi procurado. Todo mundo sabe a resposta que ele daria.