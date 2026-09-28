Na última semana, Lula e Flávio vão para as ruas e admitem participar de debate na TV

Os dois candidatos mais bem posicionadas na disputa pela Presidência da República entram na última semana antes do primeiro turno decididos a intensificar as atividades de rua e sinalizam a possibilidade de participar do debate da TV Globo, marcado para a próxima quinta-feira, 1º.

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Os coordenadores da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixaram tanto quinta quanto a véspera, dia 30, sem atividades na agenda, já considerando a possibilidade de ele participar do programa. Flávio Bolsonaro havia indicado que só iria caso Lula confirmasse presença, mas neste domingo, 27, em um comício em Goiânia, partiu para o desafio e anunciou que, sim, irá ao debate ainda que o petista não compareça.

“Não tenho adversário aqui em Goiás”, disse o candidato do PL, em uma referência ao ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que também disputa o Planalto. “Meu único adversário nessa campanha é o Lula. E é com ele que eu quero debater na Globo. Eu vou para esse debate só para desmascarar esse mentiroso, esse assassino da esperança do Brasil”, afirmou.

Embora esteja com a agenda bloqueada na quarta (que usaria para se preparar para o debate) e na própria quinta, Lula ainda tem dúvidas. Por um lado, ele avalia que, se for, há o risco de todos os outros candidatos se juntarem para atacá-lo. Por outro, uma ala PT estimula a participação defendendo a ideia de pode ser uma oportunidade de antecipar os embates frente a frente com Flávio, já considerando que a disputa se arrastará para o segundo turno.

Outro grupo do partido avalia que, em uma corrida praticamente empatada, é melhor não arriscar e deixar o confronto direto para depois. “Estamos em um momento em que não podemos errar em nada”, disse ao PlatôBR um coordenador da campanha de Lula.

Enquanto não decide se irá ao debate, Lula intensificará as viagens e a participação em atividades de rua nesta semana. Ele pretende visitar um estado por dia, com prioridade para as regiões Sudeste e Nordeste, as mais populosas do país. Nesta segunda, 28, porém, ele viaja para o Norte, onde tem compromissos em Manaus e Belém. Na terça, 29, há previsão de caminhadas em Fortaleza e Salvador.

Na sexta-feira, 2, o petista pretende fazer duas caminhadas, uma no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte, e no sábado, 3, a ideia é encerrar a campanha com mais uma atividade de rua, desta vez em São Paulo. No domingo, 4, Lula votará em São Bernardo do Campo (SP). A previsão é que ele acompanhe a apuração na capital paulista.

Já Flávio Bolsonaro abre a semana final pré-primeiro turno com uma caminhada pelo comércio popular em São Paulo ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). A agenda dele para quarta e quinta ainda não estava definida até o fim de semana.

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O candidato do PL avalia a possibilidade de encerrar a campanha no sábado, 3, com uma motociata em São Paulo, também com a participação de Tarcísio e de Nunes. No domingo, Flávio votará no Rio de Janeiro e, depois, deve acompanhar a apuração dos votos em Brasília.