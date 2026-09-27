Até Romário entrou na mira dos vídeos fake feitos após proibição de bets por Lula

Um vídeo atribuído ao senador Romário (sem partido-RJ) circulou nas redes sociais com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolvendo Flamengo, as bets e que instiga a torcida rubro-negra contra a campanha do petista.

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Por meio de nota (leia abaixo), Romário desmentiu a legitimidade da gravação e disse tratar-se de manipulação. Segundo o texto divulgado pelo senador, o conteúdo foi produzido com inteligência artificial para simular sua voz e imagem e atribuir a ele declarações que nunca fez, inclusive um suposto pedido de reação de uma das maiores torcidas do país.

Não é a primeira vez que a imagem de Romário é usada em conteúdos manipulados por IA. A equipe do senador afirma avaliar medidas para identificar os responsáveis pela produção e divulgação do vídeo e orienta que declarações atribuídas a ele sejam conferidas nos canais oficiais.

Leia a íntegra:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

O senador Romário informa que é falso o vídeo que circula nas redes sociais utilizando sua imagem e sua voz para atribuir a ele declarações sobre supostas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do Flamengo, das bets e um pedido de reação da torcida rubro-negra.

Romário não gravou o vídeo, não fez as declarações apresentadas e não convocou a torcida do Flamengo a qualquer tipo de reação. O conteúdo foi manipulado com uso de inteligência artificial para simular sua voz e atribuir ao senador falas que nunca foram feitas por ele.

Esta não é a primeira vez que a imagem e a voz de Romário são utilizadas na produção de vídeos falsos. Outros conteúdos manipulados por inteligência artificial já circularam nas redes sociais atribuindo ao senador declarações que ele jamais fez.

Romário alerta para a gravidade desse tipo de manipulação e orienta que quaisquer declarações atribuídas a ele sejam conferidas em seus canais oficiais de comunicação antes de serem compartilhadas.

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As medidas cabíveis para identificar os responsáveis pela produção e divulgação do conteúdo estão sendo avaliadas pela equipe jurídica.”