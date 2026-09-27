Leandro Grass abre o palanque a Arruda, rifado pelo TSE, mas estabelece condição

Questionado se aceitaria em seu palanque o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Leandro Grass (PT) não fechou a porta. O petista lembrou que a esquerda fez “oposição muito dura” a Arruda e que ambos mantêm “divergência em ideias muito séria e muito profunda”, mas ressaltou o respeito pessoal pelo ex-adversário.

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“O Arruda sempre me respeitou”, afirmou. E estabeleceu a regra para eventuais novos aliados: “Todo mundo que quer mudar o Brasil e quiser nos apoiar, nós vamos receber o apoio”, disse durante entrevista ao PlatôBR.

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A abertura, segundo Grass, tem limite. O petista afirmou que não pretende alterar “a essência, a identidade e a consistência” de seu programa de governo para acomodar adesões e disse que, num eventual segundo turno, buscará formar uma frente mais ampla contra a governadora Celina Leão (PP), atual líder nas pesquisas.