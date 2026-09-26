Aliados de Flávio já trabalham com listas para o primeiro escalão do governo

Caso seja eleito presidente da República nas eleições cujo primeiro turno ocorre no próximo domingo, 4, o senador Flávio Bolsonaro tem nomes que, nos bastidores, já são dados como certos para o primeiro escalão do governo.

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Daniella Marques, ex-presidente da Caixa no governo de Jair Bolsonaro, pai de Flávio, é cotada para assumir o Ministério da Economia, que deve ser recriado com a fusão de algumas pastas. O formato final ainda é debatido. Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, corre por fora. Aliados dele, como mostrou o PlatôBR, consideram que as chances são baixas.

O economista Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia, é cotado para reassumir a pasta ou até para ficar com o posto de número dois da Economia. O engenheiro Alexandre Ywata, ex-secretário especial de Produtividade e Competitividade da pasta, é outro nome de que deve compor a equipe econômica.

Para ocupar o Ministério da Agricultura e Pecuária, o deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, é o favorito. A avaliação entre ruralistas é de que a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que comandou o ministério na gestão de Jair Bolsonaro, deve continuar no Congresso.

Outro nome apontado para o Ministério de Minas e Energia ou mesmo para a Petrobras é o do economista Adriano Pires, especialista em infraestrutura que chegou a ser convidado por Bolsonaro para ser presidente da estatal, mas declinou. Pires integra a equipe que auxilia Flávio Bolsonaro na campanha.

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Interlocutores de Flávio mencionam ainda o economista Walter Maciel, CEO da gestora AZ Quest, para ocupar um posto dedicado à tarefa de privatizar estatais, algo similar ao papel que no governo Bolsonaro foi desempenhado pelo empresário Salim Mattar.