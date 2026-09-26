O que Caiado e Kassab farão em eventual segundo turno entre Lula e Flávio
Presidente do PSD deve defender neutralidade do partido, mas ex-governador de Goiás anunciará apoio ao candidato do PL
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Os movimentos para um eventual segundo turno começam a se desenhar.
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O presidente do PSD, Gilberto Kassab, vai se declarar neutro e dirá que essa será a postura institucional do partido.
Já Ronaldo Caiado, candidato da legenda à Presidência da República, anunciará apoio a Flávio Bolsonaro. E será orientado a deixar marcado que se trata de uma posição pessoal, não partidária.
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Há lideranças do PSD pressionando Kassab para que essas decisões sejam tornadas públicas agora, antes do primeiro turno. Ele resiste, por ora.