O que a base do PT vê como escudo na briga contra as bets

Sobre a decisão de Lula de acabar com as bets no Brasil, surgiram em Brasília avaliações de que a medida seria arriscada.

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A poucos dias do primeiro turno, tirar um vício de milhões de eleitores poderia provocar um efeito contrário ao esperado, despertando até mesmo raiva, ao menos inicialmente, contra quem tomou a decisão.

A base do PT no Congresso, porém, se diz convicta de que o movimento é acertado e trará ganhos eleitorais. O otimismo se baseia em pesquisas que mostram amplo apoio da população ao fim das bets.

A aposta alta nessa vontade popular é justamente a forma encontrada internamente para amenizar os riscos.

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É o escudo de Lula numa briga de gente grande.