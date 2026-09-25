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O que a base do PT vê como escudo na briga contra as bets

Parlamentares do partido do presidente Lula creem no que apontam as pesquisas contrárias aos jogos de aposta online

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/09/2026 14:18

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O que a base do PT vê como escudo na briga contra as bets
O que a base do PT vê como escudo na briga contra as bets crédito: Foto: Divulgação

Sobre a decisão de Lula de acabar com as bets no Brasil, surgiram em Brasília avaliações de que a medida seria arriscada.

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A poucos dias do primeiro turno, tirar um vício de milhões de eleitores poderia provocar um efeito contrário ao esperado, despertando até mesmo raiva, ao menos inicialmente, contra quem tomou a decisão.

A base do PT no Congresso, porém, se diz convicta de que o movimento é acertado e trará ganhos eleitorais. O otimismo se baseia em pesquisas que mostram amplo apoio da população ao fim das bets.

A aposta alta nessa vontade popular é justamente a forma encontrada internamente para amenizar os riscos.

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É o escudo de Lula numa briga de gente grande.

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