O xadrez de Lula em Recife: apoio a João Campos, mas sem melindrar Raquel Lyra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, está calibrando com cuidado o tom do discurso a ser adotado em Recife, nesta sexta-feira, 25. Na primeira visita que fará a Pernambuco desde o início da campanha, ele pretende pedir votos para João Campos, candidato do PSB ao governo, mas sem melindrar a atual governadora, Raquel Lyra, do PSD, que tenta se reeleger. Os dois candidatos apoiam o petista na corrida pelo Planalto. Por causa da situação delicada, o entorno de Lula teve até que combinar o script com João Campos, o qual já foi avisado que não haverá críticas a Raquel.

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“O que precisamos é que ele [Lula] demonstre que está com o João. As denúncias contra a governadora a gente mesmo faz e está bem feito”, disse um integrante do PSB ao PlatôBR. A ida de Lula a Recife não estava programada para ocorrer antes do primeiro turno e foi incluída após as pesquisas apontarem que as intenções de voto no principal adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL), vêm crescendo no Nordeste. Flávio fez uma série de visitas a cidades da região. Na pesquisa AtlasIntel divulgada no início desta semana, o candidato do PL apareceu a apenas 10 pontos atrás de Lula — a diferença costumava ser de 20 a 30 pontos percentuais.

O cuidado de Lula para não criticar Raquel Lyra envolve outro elemento de ordem estratégia: segundo as sondagens, cerca de 28% dos eleitores dela pretendem votar em Lula para presidente. “É preciso ter esse cuidado para não ter problemas com Raquel. O objetivo de Lula é consolidar nossa vitória em Pernambuco. E claro que ele vai elogiar a história de luta de toda da família de João Campos, passando por Miguel Arraes, o avô, e pelo pai, Eduardo Campos”, afirma um integrante da campanha petista.

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A eleição para o governo de Pernambuco esta apertada. A mais recente pesquisa Quaest sobre as eleições pernambucanas, divulgada nesta quarta-feira, 23, mostrou que a vantagem que Raquel Lyra tinha sobre João Campos já não existe, praticamente: ela tem 41% das intenções de voto, contra 39% dele, um empate técnico considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Para o candidato do PSB, que fez uma campanha bastante baseada na proximidade com Lula, o apoio do petista nesta reta final é considerado fundamental. A agenda de Lula com Campos na capital pernambucana terá uma caminhada até o Marco Zero, onde ocorrerá um ato no qual o presidente discursará.