Eleições 2026: a chance de um único partido governar 37% do Brasil

O Republicanos, muito provavelmente, vive seu melhor momento em pouco mais de 20 anos de história.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O partido de centro-direita, presidido pelo deputado Marcos Pereira, tem grandes chances de conquistar os governos de dois dos estados mais importantes do país: São Paulo, com Tarcísio de Freitas, hoje o principal nome da direita fora do clã Bolsonaro; e Minas Gerais, com Cleitinho.

Também é favorito em Mato Grosso, com o atual governador e candidato à reeleição, Otaviano Pivetta.

E pode ampliar ainda mais seu mapa de poder para o Espírito Santo, com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini; o Acre, com o senador Alan Rick; e Sergipe, com Valmir de Francisquinho.

Se vencer nos seis estados, no primeiro ou no segundo turno, o Republicanos passará a governar uma população de 78,6 milhões de pessoas praticamente 37% dos brasileiros.

O peso econômico é ainda maior: juntos, esses estados concentram 45,6% do PIB brasileiro.

E há mais.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, também é do Republicanos e tem boas chances de permanecer no comando da Casa, caso os paraibanos o deixem continuar em Brasília na próxima legislatura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um partido que, até pouco tempo atrás, era coadjuvante no jogo nacional pode chegar ao fim de 2026 sentado em algumas das cadeiras mais importantes do poder no país.