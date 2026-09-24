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Vale tudo? O crime observa Brasília

Há preocupação de que a crise envolvendo autoridades tenha efeitos sobre o combate ao crime organizado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
24/09/2026 06:32

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Vale tudo? O crime observa Brasília
Vale tudo? O crime observa Brasília crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Há, entre parlamentares do Congresso não envolvidos no escândalo do Master (sim, eles existem), uma preocupação com o impacto da crise em curso em Brasília sobre o avanço do crime organizado.

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Se o exemplo vem de cima, como prega o ditado popular, uma possível impunidade envolvendo ministros do Supremo e outras autoridades da República passaria uma sensação ainda maior de que “vale tudo”.

Desde a Lava Jato, anular condenações ou jogar investigações fora por questões de forma e de processo, e não pelo mérito, virou uma saída clássica no Brasil.

Existe uma evidente contradição em prometer combate a facções e milícias, posar de moralista e, ao mesmo tempo, proteger excelências, togadas ou não.

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