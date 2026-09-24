Flávio aposta em dobradinha com Tarcísio para virar sobre Lula

A campanha de Flávio Bolsonaro pretende explorar ao máximo o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta reta final até o primeiro turno com o objetivo de estimular o “voto útil” no presidenciável do PL. O plano do comitê de Flávio é chegar ao segundo turno com vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta se reeleger para um quarto mandato. Para aliados do senador, o envolvimento direto de Tarcísio na campanha motivará a transferência de votos e, para isso, uma agenda conjunta está sendo preparada, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, para demonstrar que os dois sempre fizeram parte do “mesmo time”.

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A ideia é deixar no passado não apenas as tentativas de Tarcísio de se descolar do bolsonarismo para conquistar o eleitor de centro quanto os ensaios feitos pelo governador no passado recente para ser o candidato principal da direita na corrida pelo Planalto — um movimento que foi abatido em pleno curso pelo lançamento da candidatura do próprio Flávio. Além de uma transmissão ao vivo que inaugurou a entrada efetiva de Tarcísio na campanha do presidenciável do PL, os dois vão juntos nesta sexta-feira, 25, ao popular rodeio de Jaguariúna, no interior paulista. Também está prevista a participação dos dois em um podcast na próxima semana. Flávio Bolsonaro, Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também planejam uma atividade típica da campanha bolsonarista: uma motociata. A data ainda não foi definida.

Ainda no início da semana já estava traçado o plano de usar cortes dos encontros com Tarcísio no programa eleitoral de Flávio no rádio e na TV, bem como nas redes sociais. Na live desta quarta, o governador afirmou que “quem vota Tarcísio, vota Flávio” e apelou pelo voto útil. “Vamos ser pragmáticos. A gente pode ganhar no primeiro turno”, disse, na tentativa de antecipar o voto antipetista já no primeiro turno. “Eu quero falar com toda a humildade aqui, com todo respeito aos meus adversários, mas, de fato, quem pode vencer o Lula é Flávio Bolsonaro”, disse, acrescentando que “tem um antipetismo muito forte que vai aparecer nos próximos dias.

A união se dá em um contexto bastante diferente daquele do início da campanha. Tarcísio resistia a entrar de cabeça na campanha de Flávio, considerando que esse passo poderia comprometer seu plano de reeleição em razão da acentuada rejeição ao filho de Jair Bolsonaro. A mudança de curso tem como pano de fundo dois fatores. O primeiro é o crescimento de Flávio e o empate técnico com Lula no cenário nacional e o outra, a crise que se instalou no STF (Supremo Tribunal Federal), que deixou o governador mais à vontade para reverberar as pautas mais comuns ao bolsonarismo.

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O governador é visto pela equipe de Flávio como fator determinante para que o senador amplie a vantagem sobre Lula no maior colégio eleitoral do país. Tarcísio aparece em todas as pesquisas de intenção de voto com uma ampla vantagem sobre o petista Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo, inclusive com chances de vencer no primeiro turno. Na corrida presidencial, Flávio aparece à frente de Lula no estado, com uma diferença que, a depender da pesquisa, chega a 6 pontos percentuais.