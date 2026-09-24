O que acendeu o alerta da esquerda na corrida ao Senado no DF
Cenário desenhado pela Quaest abre discussão entre partidos progressistas sobre voto útil em Erika Kokay para impedir "dobradinha" bolsonarista
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Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra Michelle Bolsonaro (PL) com 26% das intenções de voto para o Senado no Distrito Federal, seguida por Leila do Vôlei (PDT), com 17%, Erika Kokay (PT), com 13%, e Bia Kicis (PL), com 11%. Como o eleitor brasiliense elegerá dois senadores em outubro, o desenho da disputa passou a alimentar uma conta que vai além da aritmética eleitoral: setores da esquerda e de partidos progressistas discutem a possibilidade de concentrar o chamado voto útil na candidata petista, diante do risco de uma dobradinha bolsonarista a partir da próxima legislatura.
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A avaliação de defensores de Erika é que, nesse cenário, uma parlamentar de perfil mais alinhado à esquerda faria um contraponto mais definido à direita já representada por Damares Alves (Republicanos) e, caso as projeções das pesquisas se confirmem nas urnas, por Michelle. Leila, por sua vez, é vista como uma política de perfil mais moderado. A conta não é apenas sobre quem pode chegar ao Senado, mas sobre qual composição política terá a bancada do DF até 2034.