Cármen Lúcia entre aplausos de fora e ressalvas por dentro
Pesquisa mostra popularidade da ministra, ao mesmo tempo em que, entre advogados e colegas, a postura dela é alvo de ponderações
compartilhe
Cármen Lúcia é amada pelo povo, enquanto sua atuação no STF é vista com ressalvas no mundo jurídico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A ministra apareceu em uma pesquisa Atlas/Estadão desta semana como a única integrante do Supremo com avaliação positiva superior à negativa.
O levantamento foi feito depois da sessão do dia 15 de setembro, quando, após bate-boca e troca de acusações entre os pares, Cármen pediu desculpas ao país e disse que o STF havia provocado um “mal-estar cívico”.
Única mulher atualmente no STF, Cármen é reconhecida, nas principais bancas de advocacia de Brasília, como correta, rigorosa, independente e ponderada.
Por outro lado, há críticas no sentido de que, apesar do “bom marketing”, ela faz “julgamentos políticos” e “também tem seu grupo”, ao priorizar agendas com advogados amigos ou indicados por amigos.
A coluna soube, ainda, que, entre ministros críticos a ela, o comentário é de que Cármen “gosta de jogar para a plateia”.
A ministra não liga muito para nada disso e tem se mostrado cada vez mais disposta a não entrar em qualquer briga.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em tese, ela tem mais dois anos e meio no tribunal.