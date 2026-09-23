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Cármen Lúcia entre aplausos de fora e ressalvas por dentro

Pesquisa mostra popularidade da ministra, ao mesmo tempo em que, entre advogados e colegas, a postura dela é alvo de ponderações

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/09/2026 06:06

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Cármen Lúcia entre aplausos de fora e ressalvas por dentro
Cármen Lúcia entre aplausos de fora e ressalvas por dentro crédito: Foto: Luiz Silveira/STF

Cármen Lúcia é amada pelo povo, enquanto sua atuação no STF é vista com ressalvas no mundo jurídico.

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A ministra apareceu em uma pesquisa Atlas/Estadão desta semana como a única integrante do Supremo com avaliação positiva superior à negativa.

O levantamento foi feito depois da sessão do dia 15 de setembro, quando, após bate-boca e troca de acusações entre os pares, Cármen pediu desculpas ao país e disse que o STF havia provocado um “mal-estar cívico”.

Única mulher atualmente no STF, Cármen é reconhecida, nas principais bancas de advocacia de Brasília, como correta, rigorosa, independente e ponderada.

Por outro lado, há críticas no sentido de que, apesar do “bom marketing”, ela faz “julgamentos políticos” e “também tem seu grupo”, ao priorizar agendas com advogados amigos ou indicados por amigos.

A coluna soube, ainda, que, entre ministros críticos a ela, o comentário é de que Cármen “gosta de jogar para a plateia”.

A ministra não liga muito para nada disso e tem se mostrado cada vez mais disposta a não entrar em qualquer briga.

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Em tese, ela tem mais dois anos e meio no tribunal.

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