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O revés para a ‘dobradinha’ de Bia Kicis e Michelle Bolsonaro ao Senado

TRE-DF suspende propagandas em que a dupla bolsonarista aparece junta; Justiça aponta tempo de tela excessivo da ex-primeira-dama

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Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
22/09/2026 16:32

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O revés para a ‘dobradinha’ de Bia Kicis e Michelle Bolsonaro ao Senado
O revés para a ‘dobradinha’ de Bia Kicis e Michelle Bolsonaro ao Senado crédito: Foto: Zack Stencil / PL Mulher

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal suspendeu, nesta terça-feira, 22, a veiculação de duas propagandas eleitorais com as candidatas ao Senado Bia Kicis e Michelle Bolsonaro, ambas do PL. A decisão, da juíza auxiliar Gilda Sigmaringa Seixas, do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do DF), atende a representações apresentadas pela campanha do também candidato a senador Guto Felício (PSDB). A magistrada apontou que, nas peças, a ex-primeira-dama ocupava tempo de imagem superior ao permitido pela legislação eleitoral para apoiadores.

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Na representação, a candidatura tucana sustentou que Michelle aparecia em 90% de uma das propagandas e em 73,3% de outras duas. Felício também questionou o uso de IA (inteligência artificial) nas peças, mas, nesse ponto, a Justiça Eleitoral não identificou irregularidade. Para a magistrada, porém, ficou comprovado que a participação da ex-primeira-dama ultrapassou o limite de 25% estabelecido pela legislação para apoiadores.

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A decisão atinge justamente uma das principais estratégias eleitorais das duas candidatas: a dobradinha nos programas de propaganda, com a tentativa de associar os votos em Michelle e Bia na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo DF. A decisão determina que as peças questionadas não voltem a ser veiculadas na configuração atual e prevê multa em caso de descumprimento. Procurada pela coluna, a campanha da ex-primeira-dama afirmou que os advogados estão analisando a decisão antes de se pronunciarem. Bia Kicis não se manifestou. 

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