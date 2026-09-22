O jogo de empurra para depois das eleições
As negociações nos bastidores de Brasília para adiar "decisões sensíveis" passa pela crença de que as crises vão se esfriar
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Cresce em Brasília uma articulação para “deixar tudo” para depois das eleições.
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Esse “deixar tudo” incluiria a decisão sobre investigar ou não ministros do STF, sobre investigar ou não Paulo Gonet e também sobre a ação das emendas, que está nas mãos de Flávio Dino.
Quem defende esse combo argumenta que qualquer movimento agora será interpretado como eleitoral.
Sobre os ministros do Supremo especificamente, diz-se, sem pudor algum, que, no centro do poder, as crises se acumulam, se sobrepõem e perdem força.
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“Até um dia desses, estavam falando que o Dias Toffoli iria deixar o Supremo, lembra? Ninguém mais fala disso. Parece que faz muito tempo”, provocou uma liderança política.