Assine
overlay
Início PlatôBr

Entorno de Lula vê risco de Flávio, assim como o pai, capturar voto ‘antissistema’

Auxiliares do presidente entendem que ofensiva contra as bets é nova aposta eleitoral diante de uma consolidação do eleitorado do candidato do PL

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/09/2026 12:40

compartilhe

×
Entorno de Lula vê risco de Flávio, assim como o pai, capturar voto ‘antissistema’
Entorno de Lula vê risco de Flávio, assim como o pai, capturar voto ‘antissistema’ crédito: Foto: Ricardo Stuckert e Saulo Cruz/Agência Senado

Há um temor, misturado com resignação, entre auxiliares de Lula em relação ao atual momento da campanha presidencial: o de que Flávio Bolsonaro tenha conseguido capturar o sentimento “antissistema”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Algo parecido com o que aconteceu com o pai, em 2018.

No entorno de Lula, a avaliação é a de que Flávio se lançou candidato, ainda no fim de 2025, com o intuito de preservar o bolsonarismo, não necessariamente de vencer a eleição.

De lá para cá, porém, se colocou no jogo. Ficou solto para, na oposição a Lula, criticar o atual governo, defender mudanças e fazer promessas. Em agosto, ao abrir oficialmente a campanha, Flávio chegou a dizer que enfrentaria “esse sistema”.

A impressão, até mesmo entre ministros do governo Lula não palacianos, é a de que a pecha de “Flávio corrupto” não tem tido efeito eleitoral, em razão de uma “identidade de alma” de parte dos eleitores, como a coluna ouviu de um auxiliar de Lula, com o bolsonarismo “antissistema”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É nesse contexto que o recente reposicionamento de Lula mirando as bets é encarado como a nova aposta.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay