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Para além dos charutos, o que pode ser usado na pressão sobre Gonet

A insatisfação de parte dos procuradores tem como pano de fundo a disputa pelos penduricalhos. Nos bastidores, caso Master chega a ser encarado como oportunidade para pressionar o procurador-geral

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/09/2026 10:23

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Primeira Turma do STF julga den Byline
Primeira Turma do STF julga den Byline crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

A decisão sobre a abertura ou não de procedimento formal contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, será tomada na sexta-feira, 25, como noticiamos.

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O resultado pode até ser imprevisível como tudo em Brasília nestes tempos estranhos , mas há indisposição de alguns dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal com Gonet.

Indisposição que, nesse caso, teria pouco a ver com charutos, Londres e Daniel Vorcaro.

O que mais incomoda um pedaço da categoria é a postura do procurador-geral diante da farra dos penduricalhos.

Há procuradores que não aceitam a redução nos salários e, em grupos de mensagens, chegaram a escancarar que o caso Master pode ser usado para “ir para cima” de Gonet.

Nesse grupo, não se nega a possibilidade de se apurar o mérito da relação de Gonet com o ex-todo-poderoso banqueiro. Mas não é somente esse o ponto.

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O que pesa, neste momento, para alguns procuradores, é a preocupação com os penduricalhos.

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