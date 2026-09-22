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O dilema da direita não bolsonarista

Lideranças que apostavam, lá atrás, em nomes como o de Tarcísio de Freitas se veem obrigados a engolir as consequências de uma eventual vitória de Flávio

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/09/2026 06:28

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O dilema da direita não bolsonarista
O dilema da direita não bolsonarista crédito: Foto: Charles Vieira/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

A direita não bolsonarista apoia publicamente Flávio Bolsonaro e estará com o candidato do PL em eventual segundo turno contra Lula.

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Mas essa aliança, embora automática, está longe de ser suave.

Em reservado, lideranças desse campo dizem não saber ao certo o que esperar de um eventual governo Flávio, mas têm uma certeza: naturalmente, ele assumiria o controle absoluto da direita Flávio é considerado “mais habilidoso” politicamente do que o pai, Jair.

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No escurinho de Brasília, há quem diga que o cenário ideal para a direita não bolsonarista seria Lula garantir a reeleição, enfraquecendo o clã Bolsonaro e abrindo uma avenida de alternativas ao eleitorado em 2030.

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