Como será a reunião que vai decidir o futuro de Paulo Gonet no caso Master

Fotografado ao lado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, poderá ser afastado das investigações sobre as fraudes do Banco Master. A decisão caberá ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, órgão máximo do Ministério Público Federal. O colegiado se reunirá na próxima sexta-feira, 25, para decidir se Gonet pode continuar à frente das apurações. Além disso, avaliará se há indícios suficientes para a abertura de um procedimento formal contra o PGR.

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A reunião foi marcada antes mesmo de vir a público a fotografia de Gonet fumando charuto e tomando uísque em uma mesa com Vorcaro. A discussão interna já estava pautada em razão de mensagens encontradas pela PF (Polícia Federal) no celular do ex-banqueiro do Master. Em uma das conversas, Vorcaro pergunta ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), se poderia acionar “Paulo e Andrei” nomes que os investigadores associaram ao procurador-geral e ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O relator do procedimento no conselho é o subprocurador-geral Francisco de Assis Sanseverino.

Até a semana passada, o cenário na cúpula do MPF era de apoio a Gonet. A avaliação predominante era de que as menções nas mensagens, por si, não seriam suficientes para lançar dúvidas sobre a atuação do procurador-geral. O ambiente favorável a ele, contudo, pode ter mudado após a foto ganhar o noticiário. O registro foi em Londres, em 2024. A imagem provocou mal-estar até entre aliados do procurador-geral e enfraqueceu a tese de que o contato com o ex-banqueiro fora meramente circunstancial.

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A reunião de sexta tem alguns desfechos possíveis. Um deles é o arquivamento imediato do procedimento por falta de indícios de crime. Outro é o afastamento do procurador-geral da condução do caso Master, sem abertura de investigação formal. Também existe a possibilidade de o conselho designar um de seus integrantes para investigar a conduta de Gonet. O PGR preside o colegiado, que é composto por dez integrantes. Como é parte interessada, ele não deve participar da votação.