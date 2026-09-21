Polícia Civil tenta recuperar protagonismo na corrida pela Câmara Legislativa do DF

A mobilização interna na PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) volta a reverberar no tabuleiro eleitoral de Brasília, nos mesmos moldes do que ocorria durante as gestões do falecido ex-governador Joaquim Roriz. De acordo com levantamento estimulado do Instituto Igape, encomendado pela TV Record e divulgado nesta segunda-feira, 21, o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB), alcançou 3,2% das preferências de voto dos brasilienses entrevistados pelo instituto. Há outros nome ligados à corporação, mas o distrital desponta na liderança, segundo o mais recente levantamento elaborado pelo instituto de pesquisa.

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O emedebista aparece entre os preferidos de seu partido e na terceira posição geral na corrida por uma das 24 cadeiras de deputado distrital. Na pesquisa anterior, datada de 23 de agosto, de acordo com os mesmos dados obtidos pela coluna, o político registrava 1,7% e ocupava o 15º lugar entre os mais lembrados pelos brasilienses. Vale lembrar que pesquisas sobre candidaturas proporcionais indicam apenas os mais populares dentro da cartela apresentada aos escolhidos na hora da entrevista.

O crescimento do parlamentar indica mais que apenas a reeleição: sinaliza a intenção da retomada do protagonismo da PCDF nas eleições de Brasília, nos moldes do que ocorreu na época de Roriz, quando a categoria elegeu lideranças policiais relevantes, sobretudo para legitimar discussões sobre remuneração, estrutura policial, tecnologia e condições de trabalho da categoria.

Aposentado da corporação, Wellington Luiz presidiu o Sinpol-DF (Sindicato dos Policiais) por quase 12 anos e comanda a CLDF pelo segundo mandato consecutivo. Há, ainda, uma razão adicional de policiais para ter o olhar para a CLDF: o orçamento do DF para 2027 já tramita na Câmara Legislativa e prevê R$ 49,797 bilhões, além de aproximadamente R$ 30,3 bilhões do FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal), destinado, entre outras áreas, à manutenção da segurança pública

Lideranças policiais têm defendido maior convergência eleitoral em torno de Wellington, sob o argumento de que uma representação politicamente fortalecida pode ampliar a interlocução, tanto com o governo local quanto o Palácio do Planalto. Atualmente, o parlamentar é tido como um dos principais aliados da atual governadora Celina Leão (PP), apontada como predileta na disputa pelo Palácio do Buriti.

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Apesar de comandar o MDB, o distrital manteve o apoio à reeleição da atual governadora em meio às diferenças ela e o antecessor Ibaneis Rocha, também emedebista. Por integrar o Centrão, o MDB consegue dialogar com o atual governo Lula (PT) e, da mesma forma, não terá dificuldades de negociar em eventual gestão de Flávio Bolsonaro (PL).