‘O rumo deste país dá medo’, diz filha de Roberto Jefferson

Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, publicou um vídeo no fim de semana para dizer que sua candidatura a deputada federal vai até o fim.

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“O rumo deste país dá medo”, afirmou, ao detalhar, na gravação, que havia sido impedida de publicar conteúdos no Instagram. “Meu pai segue preso, Jair Bolsonaro segue preso. Eu falo também por eles. Falar está cada dia mais difícil.”

A ex-deputada, que voltou ao Brasil para tentar voltar também a Brasília como parlamentar, comentou com a coluna a crise sem precedentes no STF, evitando fazer críticas diretas a ministros específicos.

“Quando uma democracia passa a discutir, antes da eleição, a parcialidade de quem deveria arbitrar o pleito, a pergunta deixa de ser só quem vence. Passa a ser se, depois do voto, todos ainda estarão dispostos a aceitar o resultado. A história raramente avisa duas vezes”, disse, demonstrando preocupação com o que virá depois de outubro.

“Para o Brasil, esta eleição decide quem nomeia os próximos quatro ministros do Supremo. Para o mundo, decide quem controla energia e minerais raros na guerra da inteligência artificial”, acrescentou.

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Cris Brasil tem se apresentado na campanha “a filha de Roberto Jefferson”, que cumpre pena em prisão domiciliar. Filiada ao Democracia Cristão, ela apoia, para presidente, Flávio Bolsonaro.