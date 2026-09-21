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Um conselho não ouvido e a brincadeira com 2034: Lula resiste à sucessão

Aos 80 anos, presidente rejeitou sugestão para abrir espaço a outro nome e, em tom de brincadeira, já falou até em estar "treinando" para 2034

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/09/2026 00:19

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Um conselho não ouvido e a brincadeira com 2034: Lula resiste à sucessão
Um conselho não ouvido e a brincadeira com 2034: Lula resiste à sucessão crédito: Foto: Ricardo Stuckert

Ainda que já tenha citado publicamente o nome de Fernando Haddad, Lula resiste a discutir a própria sucessão no PT e na esquerda.

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Uma liderança política diz ter tido, no ano passado, a coragem de dizer pessoalmente ao presidente que seria melhor ele se aposentar da vida pública e apoiar um nome “mais jovem” e, de preferência, de fora do PT.

Lula não deu muita bola e avançou com o projeto de reeleição, aos 80 anos.

Em outra ocasião, segundo um relato à coluna, ao reclamar de auxiliares que não desgrudavam do celular, Lula disse que todos tinham de fazer atividade física, como ele.

“Já estou treinando para 2034”, brincou o presidente.

Em 2034, Lula terá 88 anos.

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“Não duvide”, disse à coluna um aliado.

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