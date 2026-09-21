Assine
overlay
Início PlatôBr

Empresas brasileiras devem ganhar com cota extra dos EUA para carne

Trump anunciou a medida após os preços da carne bovina no varejo do país atingirem níveis recordes neste ano. JBS pode não se beneficiar tanto

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
21/09/2026 00:11

compartilhe

×
Empresas brasileiras devem ganhar com cota extra dos EUA para carne
Empresas brasileiras devem ganhar com cota extra dos EUA para carne crédito: Foto: The White House/Daniel Torok

O Brasil, a Argentina, a Austrália e o Paraguai são os quatro países que mais devem se beneficiar com a cota extra mensal de 100 mil toneladas para a importação de carne bovina magra aberta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em decreto vigente até novembro. Com isso, 300 mil toneladas poderão entrar no país com tarifas mais baixas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A medida foi anunciada por Trump após os preços da carne bovina no varejo dos Estados Unidos atingirem níveis recordes em 2026, à medida que o rebanho americano caiu para seu nível mais baixo em 75 anos. Analistas de mercado ouvidos pelo PlatôBR lembram que a isenção beneficiará as empresas brasileiras afetadas pelas restrições impostas pela União Europeia e pela China. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um ponto importante no debate é que a medida não trará tantos benefícios para a JBS, que tem uma operação nos Estados Unidos maior e mais rentável que no Brasil. Com preços recordes, o regime de cotas tem potencial para reduzir a rentabilidade esperada da empresa no mercado americano no último trimestre do ano.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay