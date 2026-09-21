Empresas brasileiras devem ganhar com cota extra dos EUA para carne

O Brasil, a Argentina, a Austrália e o Paraguai são os quatro países que mais devem se beneficiar com a cota extra mensal de 100 mil toneladas para a importação de carne bovina magra aberta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em decreto vigente até novembro. Com isso, 300 mil toneladas poderão entrar no país com tarifas mais baixas.

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A medida foi anunciada por Trump após os preços da carne bovina no varejo dos Estados Unidos atingirem níveis recordes em 2026, à medida que o rebanho americano caiu para seu nível mais baixo em 75 anos. Analistas de mercado ouvidos pelo PlatôBR lembram que a isenção beneficiará as empresas brasileiras afetadas pelas restrições impostas pela União Europeia e pela China.

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Um ponto importante no debate é que a medida não trará tantos benefícios para a JBS, que tem uma operação nos Estados Unidos maior e mais rentável que no Brasil. Com preços recordes, o regime de cotas tem potencial para reduzir a rentabilidade esperada da empresa no mercado americano no último trimestre do ano.