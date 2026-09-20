Janja vira ponta de lança na ofensiva petista contra Flávio Bolsonaro

Seja entoando em play back o jingle gospel “Tapete Vermelho” nos comícios do presidente Luiz Inácio Lula das Silva, seja liderando as tentativas de articulação com evangélicos, mulheres e artistas, a primeira-dama Janja da Silva virou uma aposta da campanha petista como parte da estratégia de subir o tom e investir nas críticas diretas a Flávio Bolsonaro, do PL. Trata-se, nas palavras de integrantes do comitê de Lula, de um “papel natural de militante” do partido que, por estar dando certo nas avaliações internas, se repetirá nos próximos comícios.

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Em certa medida, o protagonismo da primeira-dama na campanha é uma surpresa. A tarefa de liderar a aproximação com evangélicos, por exemplo, parecia algo improvável, já que ela é alvo frequente de críticas de líderes religiosos alinhados ao bolsonarismo. Mas o desempenho dela até agora tem agradado integrantes da campanha. Nos últimos dias, Janja conseguiu levar um grupo de pastores identificados como “progressistas” para um encontro com Lula no Palácio do Planalto. A dose será repetida em um evento previsto para ser realizado no Rio, após o presidente retornar da viagem que fará aos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da ONU.

Os primeiros testes da primeira-dama no palanque como peça-chave da artilharia contra a família Bolsonaro foram feitos no comício de Lula em Ceilândia, no Distrito Federal, na última quarta-feira, 16. Na ocasião, ela leu um texto no qual se referiu a Michelle como “Bolsonara da Ceilândia” — a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, agora candidata ao Senado pelo PL, nasceu na cidade. Ao pedir que os eleitores não votem nos Bolsonaro, Janja disse que a família precisa ser “combatida como um todo” para que o Brasil não vote para “as trevas”.

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A ideia da campanha petista é apostar na primeira-dama para tentar angariar votos entre as mulheres, com o argumento de elas são maltratadas pelo bolsonarimo — inclusive lembrando a recente briga de Michelle com Flávio. O desempenho da primeira-dama agradou tanto os integrantes da campanha que eles falam em repetir a fórmula nos próximos comícios, inclusive na estratégia de comparar Lula e Flávio. Também será papel de Janja apontar a relação de Flávio com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.