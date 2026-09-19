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Lula contra bets: ‘Se os clubes entrarem nessa briga, vão se dar mal’, diz deputado

Caminhando para a reta final da campanha, presidente intensifica discurso mirando apostas esportivas, apontada como vilã do endividamento das famílias

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/09/2026 15:35

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Lula contra bets: ‘Se os clubes entrarem nessa briga, vão se dar mal’, diz deputado
Lula contra bets: ‘Se os clubes entrarem nessa briga, vão se dar mal’, diz deputado crédito: Foto: Divulgação/Alencar Santana

A duas semanas do primeiro turno, Lula engatou o discurso claramente como estratégia eleitoral contra as bets.

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Em ato de campanha na noite de sexta-feira, 18, em Guarulhos (SP), o presidente voltou a dizer que, se depender dele, as plataformas de apostas esportivas vão acabar.

E foi além: elegeu os times de futebol como alvo.

“Hoje, os times de futebol, liderados pelo Corinthians e Flamengo, disseram que, se acabarem as bets, vai acabar o futebol. O São Paulo foi três vezes campeão do mundo e não tinha bet, o Santos foi campeão do mundo e não tinha bet, o Flamengo foi campeão do mundo e não tinha bet, o meu Corinthians foi duas vezes campeão do mundo e não tinha bet”, afirmou Lula.

“Essa jogatina na internet não é jogo de aposta, é uma doença Esse negócio de bet é a coisa mais horrorosa que eu vi na vida”, emendou.

Como o PlatôBR noticiou, clubes articulam “reação a Lula”.

O deputado Alencar Santana (PT-SP), citado pelo presidente no discurso em Guarulhos, disse à coluna que a campanha petista está pautando o debate ao “falar direto com o povo” sobre as bets.

E disparou:

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“Se os clubes entrarem nessa briga, vão se dar mal. Os clubes tinham títulos e não tinha nada de bet, por que depender de bet agora?”

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