Lula contra bets: ‘Se os clubes entrarem nessa briga, vão se dar mal’, diz deputado
Caminhando para a reta final da campanha, presidente intensifica discurso mirando apostas esportivas, apontada como vilã do endividamento das famílias
compartilhe
A duas semanas do primeiro turno, Lula engatou o discurso claramente como estratégia eleitoral contra as bets.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em ato de campanha na noite de sexta-feira, 18, em Guarulhos (SP), o presidente voltou a dizer que, se depender dele, as plataformas de apostas esportivas vão acabar.
E foi além: elegeu os times de futebol como alvo.
“Hoje, os times de futebol, liderados pelo Corinthians e Flamengo, disseram que, se acabarem as bets, vai acabar o futebol. O São Paulo foi três vezes campeão do mundo e não tinha bet, o Santos foi campeão do mundo e não tinha bet, o Flamengo foi campeão do mundo e não tinha bet, o meu Corinthians foi duas vezes campeão do mundo e não tinha bet”, afirmou Lula.
“Essa jogatina na internet não é jogo de aposta, é uma doença Esse negócio de bet é a coisa mais horrorosa que eu vi na vida”, emendou.
Como o PlatôBR noticiou, clubes articulam “reação a Lula”.
O deputado Alencar Santana (PT-SP), citado pelo presidente no discurso em Guarulhos, disse à coluna que a campanha petista está pautando o debate ao “falar direto com o povo” sobre as bets.
E disparou:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Se os clubes entrarem nessa briga, vão se dar mal. Os clubes tinham títulos e não tinha nada de bet, por que depender de bet agora?”