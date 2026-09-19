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O que Alessandro Vieira disse sobre a foto de Gonet com Vorcaro

Dias antes de a imagem se tornar pública, o procurador-geral havia dito não ter relação de proximidade com o banqueiro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/09/2026 15:19

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O que Alessandro Vieira disse sobre a foto de Gonet com Vorcaro
O que Alessandro Vieira disse sobre a foto de Gonet com Vorcaro crédito: Platobr Politica

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) reagiu à foto do procurador-geral da República, Paulo Gonet, fumando charuto com Daniel Vorcaro, em Londres.

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Gonet é autor de uma manifestação favorável ao prosseguimento de ação apresentada por Gilmar Mendes contra o parlamentar. Quando foi relator da CPI do Crime Organizado, Vieira pediu o indiciamento de três ministros do STF e do próprio procurador-geral.

A fotografia, extraída pela Polícia Federal do celular do banqueiro, foi tirada em abril de 2024, durante uma degustação de uísque Macallan.

“É mais um retrato do absurdo cotidiano de Brasília”, disse Alessandro Vieira à coluna.

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Na sessão desta semana no STF, Gonet negou que tivesse proximidade com Vorcaro.

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