‘Primeiro, vamos vencer’: o desafio que a campanha de Flávio não quer antecipar

A crise institucional provocada pela situação sem precedentes no STF tende, pelo menos em tese, a atrapalhar mais na hipótese de início de um novo governo.

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A campanha de Flávio Bolsonaro, porém, não quer pensar nisso agora, mesmo ciente de que os primeiros 100 dias são fundamentais, sobretudo para aprovar medidas econômicas mais estruturantes.

“Primeiro, vamos vencer. Depois, organizamos a casa e enfrentaremos os desafios”, disse à coluna o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha presidencial do PL.

Adolfo Sachsida, coordenador do plano econômico, foi na mesma linha: uma coisa de cada vez.

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Se Flávio for eleito em outubro e a situação no STF não arrefecer não há sinais de que isso ocorrerá , o ex-ministro defende “prudência, serenidade, preparo técnico, convicção e liderança política” para encarar esperadas turbulências num eventual começo de gestão.