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‘Primeiro, vamos vencer’: o desafio que a campanha de Flávio não quer antecipar

Uma crise prolongada no Supremo Tribunal Federal poderia complicar os primeiros momentos de um eventual novo governo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/09/2026 00:51

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‘Primeiro, vamos vencer’: o desafio que a campanha de Flávio não quer antecipar
‘Primeiro, vamos vencer’: o desafio que a campanha de Flávio não quer antecipar crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A crise institucional provocada pela situação sem precedentes no STF tende, pelo menos em tese, a atrapalhar mais na hipótese de início de um novo governo.

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A campanha de Flávio Bolsonaro, porém, não quer pensar nisso agora, mesmo ciente de que os primeiros 100 dias são fundamentais, sobretudo para aprovar medidas econômicas mais estruturantes.

“Primeiro, vamos vencer. Depois, organizamos a casa e enfrentaremos os desafios”, disse à coluna o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha presidencial do PL.

Adolfo Sachsida, coordenador do plano econômico, foi na mesma linha: uma coisa de cada vez.

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Se Flávio for eleito em outubro e a situação no STF não arrefecer não há sinais de que isso ocorrerá , o ex-ministro defende “prudência, serenidade, preparo técnico, convicção e liderança política” para encarar esperadas turbulências num eventual começo de gestão.

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