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Crise no STF: deixar solução para depois cobrará um preço

A não decisão desta semana, diante de uma situação sem precedentes no Supremo, pode até adiar o problema, mas dificilmente evitará consequências

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/09/2026 13:15

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Crise no STF: deixar solução para depois cobrará um preço
Crise no STF: deixar solução para depois cobrará um preço crédito: Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

A semana termina sem o STF decidir nada sobre nada.

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Na sessão de 15 de setembro, os ministros proporcionaram um show de horrores. E não houve qualquer decisão sobre o envolvimento de integrantes da Corte, principalmente Alexandre de Moraes, com Daniel Vorcaro.

O anúncio do reajuste do Bolsa Família às vésperas das eleições contribuiu, propositalmente ou não, para arrefecer o noticiário sobre o tema.

A inércia calculada de uma ala do Supremo animou a defesa do banqueiro, que tratou de apresentar à corte um novo pedido de soltura do cliente embora não se saiba quem poderia analisar o caso, tamanha a confusão.

Em Brasília, já se fala que a tática é esperar passar a eleição para, então, negociar a situação com quem for eleito, dando um jeitinho de acomodar todos os interesses para a vida seguir. Anular tudo e fingir que nada aconteceu, como já ocorreu num passado recente, não é algo descartado.

Por enquanto, jogar para frente ou para nunca a abertura de investigações contra ministros pode até transparecer um ar de vitória aos possíveis investigados. Mas haverá reações.

Um país que vê o crime organizado tomar conta das ruas e de instituições não aguenta uma escalada de impunidade neste nível.

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