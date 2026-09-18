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Ministro da Defesa tem o celular clonado

Nem mesmo as autoridades da República estão livres de uma das práticas criminosas mais comuns da atualidade

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/09/2026 09:11

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Ministro da Defesa tem o celular clonado
Ministro da Defesa tem o celular clonado crédito: Foto: Daniel Medeiros/PlatôBR

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve o celular clonado.

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Na manhã desta sexta-feira, 18, o criminoso que conseguiu acessar o aparelho do ministro disparou mensagens com a informação falsa de que Múcio estaria organizando um evento para o projeto Criança Esperança, da TV Globo, e precisaria de doações.

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Múcio já se deu conta da clonagem e acionou as autoridades competentes.

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