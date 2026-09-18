Ministro da Defesa tem o celular clonado

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve o celular clonado.

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Na manhã desta sexta-feira, 18, o criminoso que conseguiu acessar o aparelho do ministro disparou mensagens com a informação falsa de que Múcio estaria organizando um evento para o projeto Criança Esperança, da TV Globo, e precisaria de doações.

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Múcio já se deu conta da clonagem e acionou as autoridades competentes.