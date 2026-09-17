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Depois do ‘não’ do Senado, Messias ganha o ‘sim’ do TCDF

Advogado-geral da União foi condecorado pelo Tribunal de Contas do DF cinco meses após ter o nome rejeitado para a vaga de Barroso no STF

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
17/09/2026 20:01

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Depois do ‘não’ do Senado, Messias ganha o ‘sim’ do TCDF
Depois do ‘não’ do Senado, Messias ganha o ‘sim’ do TCDF crédito: Platobr Politica

Cinco meses depois de ter o nome rejeitado pelo Senado para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal), o advogado-geral da União, Jorge Messias, recebeu uma homenagem em Brasília. Ele foi um dos agraciados com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa, concedida pelo TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) durante as comemorações pelos 66 anos da Corte de Contas.

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A condecoração foi entregue pelo TCDF sob a presidência do conselheiro Manoel de Andrade, o Manoelzinho. Em 29 de abril, sua indicação ao STF, encaminhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi derrubada no plenário do Senado por 42 votos a 34, apesar de ter sido aprovada horas antes na Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a 11.

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Messias dividiu o grau máximo da comenda com o presidente do TJDFT, desembargador Jair Oliveira Soares, e o conselheiro do TCE do Ceará Edilberto Carlos Pontes Lima. Segundo o próprio TCDF, a Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa reconhece personalidades que tenham prestado relevantes serviços à administração pública, ao controle externo e à cultura jurídica.

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